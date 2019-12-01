بالمواعيد.. خريطة مباريات الأهلي والزمالك حتى صدام 19 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي، عن جدول مباريات الدوري من الجولة الـ7 وحتى الـ17 ختام الدور الأول.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن عن تعديل أجندة مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية، وبعد تأجيل مباراة القمة والدوري مؤخرا، طرأت تعديلات بالجدول.

ووفقا لما تضمنه جدول لجنة المسابقات، قد يتم تأجيل المباريات في حال قام "كاف" بتعديل مباريات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية فيما يخص الجولات الـ4 والـ5 والـ6.

ويشارك الأهلي والزمالك الموسم الحالي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة يوم 19 فبراير في استاد القاهرة.

وقبل صدام القمة بين الأهلي والزمالك، من المقرر أن يلعب كل فريق 18 مباراة في الفترة بين 3 ديسمبر وحتى 14 فبراير 2020، أي 18 مباراة خلال 73 يوم.

ونرصد لكم خريطة مباريات الأهلي والزمالك بالمواعيد والملاعب في المسابقات المختلفة قبل مباراة القمة يوم 19 فبراير.

مباريات الأهلي

- 3 ديسمبر: بني سويف في استاد القاهرة دور الـ32 لكأس مصر.

- 6 ديسمبر: الهلال السوداني في استاد السلام بدوري أبطال أفريقيا، الساعة 9 مساء.

- 11 ديسمبر: وادي دجلة في استاد السلام الجولة 7 بالدوري، الساعة 7.30 مساء.

- 15 ديسمبر: حرس الحدود في استاد القاهرة الجولة الـ8 بالدوري، الساعة 7.30 مساء.

- 19 ديسمبر: الإسماعيلي في استاد المكس الجولة الـ9 بالدوري، الساعة 7.30 مساء.

- 23 ديسمبر: الاتحاد السكندري في استاد القاهرة الجولة الـ10 بالدوري، الساعة 7.30 مساء.

- 27 ديسمبر: بلاتنيوم زيمبابوي في استاد السلام بدوري أبطال أفريقيا، الساعة الـ9 مساء.

- 1 يناير: مصر المقاصة في استاد السلام الجولة الـ11 بالدوري، الساعة 7.30 مساء.

- 5 يناير: إف سي مصر في استاد القاهرة الجولة الـ12 بالدوري، الساعة 7.30 مساء.

- 10 أو 11 يناير: بلاتنيوم ستارز في زيمبابوي بدوري أبطال أفريقيا.

- 14 يناير: طنطا في استاد القاهرة الجولة الـ13 بالدوري، الساعة 7.30 مساء.

- 19 يناير: المقاولون العرب في استاد السلام الجولة الـ14 بالدوري، الساعة 7.30 مساء.

- 24 أو 25 يناير: النجم الساحلي في استاد السلام دوري أبطال أفريقيا.

- 27 يناير: انبي في استاد القاهرة الجولة الـ15 بالدوري، الساعة 7.30 مساء.

- 31 يناير أو 1 فبراير: الهلال السوداني، في السودان، دوري أبطال أفريقيا.

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- 6 فبراير: بيراميدز في استاد الدفاع الجوي الجولة الـ16 بالدوري، الساعة 7.30 مساء.

- 10 فبراير: طلائع الجيش في استاد القاهرة الجولة الـ17 بالدوري، الساعة 7.30 مساء.

- 14 فبراير: المصري في استاد المكس مؤجلة من الجولة الـ6 بالدوري، الساعة 7.30 مساء.

مباريات الزمالك

- 4 ديسمبر: الشرقية في استاد القاهرة دور الـ32 بكأس مصر.

- 7 ديسمبر: أول أغسطس الأنجولي، استاد السلام بدوري أبطال أفريقيا، الساعة الـ9 مساء.

- 12 ديسمبر: بيراميدز استاد القاهرة بالجولة الـ7 بالدوري، الساعة 7.30 مساء.

- 16 ديسمبر: طلائع الجيش في استاد الجيش بالسويس الجولة الـ8 بالدوري، الساعة 7.30 مساء.

- 20 ديسمبر: سموحة في استاد القاهرة الجولة الـ9 بالدوري، الساعة 7.30 مساء.

- 24 ديسمبر: الانتاج الحربي في استاد السلام الجولة الـ10 بالدوري، الساعة 7.30 مساء.

- 28 ديسمبر: زيسكو الزامبي، في زامبيا، بدوري أبطال أفريقيا.

- 2 يناير: أسوان في استاد القاهرة الجولة الـ11 بالدوري، الساعة 7.30 مساء.

- 5 يناير: طنطا في استاد غزل المحلة بالجولة الـ12 بالدوري، الساعة 5.00 مساء.

- 10 أو 11 يناير: زيسكو الزامبي في استاد السلام بدوري أبطال أفريقيا.

- 15 يناير: الجونة في استاد الجونة بالجولة الـ13 بالدوري، الساعة 7.30 مساء.

- 20 يناير: المصري في استاد المكس بالجولة الـ14 بالدوري، الساعة 7.30 مساء.

- 24 أو 25 يناير: مازيمبي الكونغولي في استاد السلام بدوري أبطال أفريقيا.

- 28 يناير: وادي دجلة في استاد السلام بالجولة الـ15 بالدوري، الساعة 7.30 مساء.

- 31 يناير أو 1 فبراير: أول أغسطس في أنجولا بدوري أبطال أفريقيا.

- 5 فبراير: حرس الحدود في استاد القاهرة بالجولة الـ16 بالدوري، الساعة 7.30 مساء.

- 9 فبراير: الإسماعيلي في استاد الإسماعيلية بالجولة الـ17 بالدوري، الساعة 7.30 مساء.

- 14 فبراير: الترجي التونسي في قطر بالسوبر الأفريقي.