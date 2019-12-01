أنتوي يقود هجوم بيراميدز في مواجهة رينجرز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لبيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه إينوجو رينجرز النيجيري في الجولة الأولى لدور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية (2019-2020).

ويتواجد بيراميدز وإينوجو رينجرز ضمن المجموعة الأولى التي تضم معهما فريقي المصري ونواذيبو بطل موريتانيا.

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ويستمر غياب عبد الله السعيد قائد بيراميدز بداعي الإصابة.

وجاء التشكيل كالتالي: أحمد الشناوي، رجب بكار، علي جبر، أحمد أيمن منصور، عبدالله بكري، عمر جابر، نبيل عماد دونجا، محمد فتحي، محمد فاروق، إريك تراوري، جون أنتوي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: المهدي سليمان، ويلفريد كانون، أحمد توفيق، إسلام عيسى، إبراهيم حسن، طارق طه، عمر العيوني.