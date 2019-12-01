كأس الكونفدرالية.. بيراميدز يتأخر أمام إينوجو رينجرز بالشوط الأول

أنهى فريق بيراميدز الشوط الأول متأخرًا أمام نظيره أينوجو رينجرز النيجيري بهدف نظيف، في المباراة التي تقام بينهما، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

سجل إبراهيم أولاين هدف رينجرز في الدقيقة 28 من أحداث الشوط الأول.

وشهدت الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول

طرد إيمانويل أولوسيسي ليكمل فريق رينجرز المباراة بعشرة لاعبين.

وكان الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز أعلن تشكيل فريقه الذي يواجه نظيره إينوجو رينجرز في الثالثة عصر اليوم، الأحد، في بداية مشوار الفريقين بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية

الأفريقية.

ويضم تشكيل بيراميدز :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

Advertisements

خط الدفاع: رجب بكار وأحمد أيمن منصور وعلي جبر وعبد الله بكري

خط الوسط: عمر جابر ومحمد فتحي ونبيل دونجا وإيريك تراوري

خط الهجوم: محمد فاروق وجون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

مهدي سليمان، وإبراهيم حسن، وعمر العيوني، وإسلام عيسى، وأحمد توفيق، وولفريد كانون، وطارق طه

وخرج من القائمة في المباراة، أحمد دعدور، ومحمد الجباس وعبده لومالا ومحمد حمدي.