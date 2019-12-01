31 ذهبية لنجوم الجمباز بنادي سموحة ببطولة الجمهورية

حصد نجوم الجمباز الفني رجال بنادي سموحة بقيادة الكابتن زكريا محيي الدين المدير الفني 31 ميدالية ذهبية والمركز الأولي في بطولة الجمهورية للجمباز الفني رجال تحت 7 سنوات مواليد 2013 والتي اختتمت اليوم ليحقق الفريق العلامة الكاملة بعد أن حصد جميع لاعبيه الميدالية الذهبية. وضمت القائمة الذهبية النجوم:

أحمد أمير مصطفي وابراهيم تامر محمد علي وعابد اكرم هاني وحمزه احمد عبد الفتاح ويوسف احمد سعيد ومحمود مروان محمود ومحمد محمود عبد السلام ويوسف محمود محمد صبحي وعلي خالد عاصم ويوسف محمد علي وياسين معتز عطيه وعبد الرحمن هشام سعيد ونور الدين احمد جابر ونادر محمد عبد الحميد ومحمد احمد يحيي راشد واحمد محمد عبد العال ومالك محمد امين محمد وياسين احمد محمد صلاح ومحمد احمد صفار وسلمان اسماعيل عز الدين وياسين سامر سمير وطارق وليد احمد ومازن اسلام ابراهيم وياسين احمد سعيد ومحمد سامح ويوسف حسن يوسف وعبد الله اسلام فتحي ومالك معتز مجدي واسر محمد عبد المعطي وياسين محمد شعبان ويامن جاسر حسن طه.

يضم الجهاز الفني: الكابتن زكريا محي الدين مدير فني والكابتن حسن درويش مشرف قطاع والمدربين احمد بطيشه ومحمد سمير ومعتز رفعت واحمد وجدي ومحمد خالد. احمد عبد الفتاح ويوسف احمد سعيد ومحمود مروان محمود ومحمد محمود عبد السلام ويوسف محمود محمد صبحي وعلي خالد عاصم ويوسف محمد علي وياسين معتز عطيه وعبد الرحمن هشام سعيد ونور الدين احمد جابر ونادر محمد عبد الحميد ومحمد احمد يحيي راشد واحمد محمد عبد العال ومالك محمد امين محمد وياسين احمد محمد صلاح ومحمد احمد صفار وسلمان اسماعيل عز الدين وياسين سامر سمير وطارق وليد احمد ومازن اسلام ابراهيم وياسين احمد سعيد ومحمد سامح ويوسف حسن يوسف وعبد الله اسلام فتحي ومالك معتز مجدي واسر محمد عبد المعطي وياسين محمد شعبان ويامن جاسر حسن طه.يضم الجهاز الفني: الكابتن زكريا محي الدين مدير فني والكابتن حسن درويش مشرف قطاع والمدربين احمد بطيشه ومحمد سمير ومعتز رفعت واحمد وجدي ومحمد خالد.

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