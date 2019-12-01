31 ذهبية لنجوم الجمباز بنادي سموحة ببطولة الجمهورية

حصد نجوم الجمباز الفني رجال بنادي سموحة بقيادة الكابتن زكريا محيي الدين المدير الفني 31 ميدالية ذهبية والمركز الأولي في بطولة الجمهورية للجمباز الفني رجال تحت 7 سنوات مواليد 2013 والتي اختتمت اليوم ليحقق الفريق العلامة الكاملة بعد أن حصد جميع لاعبيه الميدالية الذهبية.
وضمت القائمة الذهبية النجوم:
أحمد أمير مصطفي وابراهيم تامر محمد علي وعابد اكرم هاني وحمزه
يضم الجهاز الفني: الكابتن زكريا محي الدين مدير فني والكابتن حسن درويش مشرف قطاع والمدربين احمد بطيشه ومحمد سمير ومعتز رفعت واحمد وجدي ومحمد خالد.
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