فيديو.. يوفنتوس يتعادل مع ساسولو ويمنح إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي

فرط فريق يوفنتوس في نقطتين ثمينتين في صراع صدارة ترتيب الدوري الإيطالي وذلك بعد أن تعادل مع ساسولو بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب آليانز ستاديوم بمدينة تورينو، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي.
بادر بونوتشي مدافع يوفنتوس بالتهديف في الدقيقة 20، ثم بعدهابثلاث دقائق أدرك ساسولو التعادل عن طريق جيريمي بوجا.
وفي الدقيقة 47 تقدم فرانشيسكو بوتا لصالح ساسولو، قبل أن يدرك التعادل النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.
بهذه النتيجة يتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري الإيطالي بشكل
جدير بالذكر أن يوفنتوس تعادل في ثلاث مباريات حتى الأن بالدوري الإيطالي ولم يتلق أي هزيمة وحقق 11 انتصارًا.
ويخوض يوفنتوس مباراته المقبلة أمام لاتسيو في مواجهة صعبة على حامل لقب النسخة الماضية وذلك في السابع من الشهر المقبل.
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