تعرف على مواعيد مباريات المصري البورسعيدي بالدوري

اعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد مباريات فريق المصري البورسعيدي بالدوري الممتاز من الأسبوع السابع وحتي الأسبوع السابع عشر من الدوري

وقد جاءت مواعيد مباريات المصري على النحو التالي :

الأسبوع السابع : المصري & المقاولون العرب وتقام في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الثاني عشر من ديسمبر على ستاد السويس الجديد.

الأسبوع الثامن : انبي & المصري وتقام في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء السابع عشر من ديسمبر على ستاد السويس الجديد.

الأسبوع التاسع : المصري & بيراميدز وتقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم السبت الحادي والعشرين من ديسمبر على ستاد السويس الجديد

الأسبوع العاشر : طلائع الجيش & المصري وتقام في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء الخامس والعشرين من ديسمبر على ستاد السويس الجديد.

الأسبوع الحادي عشر : المصري & سموحة وتقام في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الثاني من يناير المقبل على ستاد السويس

الجديد.الانتاج الحربي & المصري وتقام في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء السابع من يناير المقبل على ستاد السويس الجديد.المصري & أسوان وتقام في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس السادس عشر من يناير المقبل على ستاد السويس الجديد.الزمالك & المصري وتقام في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين العشرين من يناير المقبل على ستاد السويس الجديد.المصري & الجونة وتقام في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء التاسع والعشرين من يناير المقبل على ستاد السويس الجديد.المصري & طنطا وتقام في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس السادس من فبراير المقبل على ستاد السويس الجديد.وادي دجلة & المصري وتقام في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين العاشر من فبراير المقبل على ستاد السويس الجديد.بينما حددت اللجنة الساعة السابعة والنصف مساء يوم الجمعة الرابع عشر من فبراير المقبل موعداً لانطلاق المباراة المؤجلة الجولة السادسة والتي تجمع بين الأهلي والمصري وهي المباراة المقرر اقامتها على ستاد حرس الحدود.