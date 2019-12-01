غدا.. اتحاد الكرة يختار حكام مباريات الدوري وكأس مصر

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اسماء حكام مباريات غدًا الأحد، فى الدورى الممتاز وكاس مصر.

مسابقة الدوري الممتاز

سموحة وبتروجت: وليد عبد الرازق ومصطفى حسن واحمد التلاوى ..وحسام عزب حكما رابعا

مسابقة كأس مصر

وادى دجلة وبيلا : مصطفى الشهدى ورجب محمد ومحمد مصطفى اسماعيل ..احمد الغندور حكما رابعا

المقاصة وفاركو : عاطف حسين وخالد حسام طه وعادل حسام ..ومحمد الحنفى حكما رابعا

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