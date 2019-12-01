رينيه فايلر يعقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ في الأهلي

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة على هامش مران الفريق صباح اليوم الأحد على

ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية والإدارية والترتيب للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض مباراتي بني سويف

بعد غدٍ في دور الـ٣٢ بكأس مصر والهلال السوداني الجمعة المقبل في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته اليوم الأحد بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس.