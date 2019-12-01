مخطط أحمال الأهلي يضع برنامجًا استشفائيًا للاعبين

وضع توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجا استشفائيا للاعبين الذين شاركوا في مباراة النجم الساحلي التونسي التي أقيمت أول أمس الجمعة، في افتتاح مشوار

الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا .

واشتمل البرنامج على تدريبات استشفائية؛ لتخليص اللاعبين من حالة الإجهاد التي تعرضوا لها مؤخرا، بعد السفر من القاهرة

إلى الغردقة لخوض مباراة الجونة، ثم السفر إلى تونس مباشرة من الغردقة؛ لمواجهة النجم الساحلي التونسي في رادس بالعاصمة التونسية.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم استعدادا لمواجهة بني سويف المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء في إطار منافسات دور الـ32 بمسابقة كأس مصر.