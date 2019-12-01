علي معلول يبدأ برنامج التأهيل في الأهلي

يبدأ علي معلول مدافع الفريق الأول بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي؛ للتعافي من إصابته بشد في العضلة الضامة الذي تعرض له في مباراة النجم الساحلي التونسي التي أقيمت أول أمس

في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ووضع الجهاز الطبي برنامجا تأهيليا للاعب؛ لتجهيزه للمرحلة المقبلة، حيث يحتاج اللاعب إلي

فترة زمنية تمتد من عشرة أيام إلي أسبوعين وفقا لحالة اللاعب واستجابته للعلاج.

وكان معلول قد غادر مباراة النجم الساحلي التونسي متأثرًا بالإصابة، وأجرى أشعة أمس السبت أثبتت إصابته بشد في العضلة الضامة يستوجب العلاج والتأهيل خلال الفترة الزمنية السابق ذكرها.