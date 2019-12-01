فايلر يعقد جلسة مع لاعبي الأهلي بعد الخسارة أمام النجم

عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة فنية خاصة مع اللاعبين اليوم الأحد، قبل انطلاق مران الفريق الصباحي على ملعب التتش بالجزيرة.
وركز المدير الفني للفريق خلال المحاضرة على مطالبة اللاعبين بضرورة إغلاق الملف الإفريقي بعد خوض مباراة النجم الساحلي التونسي أول أمس في افتتاحية مشوار الفريقبدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، خاصة أن الفريق مقبل علي مباراة مهمة أمام بني سويف بعد غدٍ الثلاثاء في إطار منافسات دور الـ32 بمسابقة كأس مصر.
وأكد فايلر للاعبين أن مسابقة كأس مصر تبقى ذات طبيعة خاصة؛ نظرا لأنها لا تقبلالقسمة على اثنين، ولا تمتلك الأندية فرصة التعويض فيها، فضلا عن المفاجآت التي تشهدها أدوارها الأولى وتحديداً للفرق الكبيرة.
وشدد فايلر خلال الجلسة أيضا على ضرورة عدم الانشغال بأية أمور تتعلق بالملف الإفريقي ومباراة الهلال السوداني المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وأن يكون التركيز موجها فقط لمباراة بني سويف من خلال التعامل مع كل مباراة على حدة.
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