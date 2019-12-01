لوف يعدد الإيجابيات بعد وقوع ألمانيا مع فرنسا والبرتغال في يورو 2020

يعول يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني على حالة الحماس الكروي الجديدة التي فرضت نفسها على البلاد في الطريق نحو نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

ويخوض منتخب الماكينات الألمانية مهمة غاية في الصعوبة في يورو 2020 حيث يلعب ضمن المجموعة السادسة إلى جوار فرنسا بطلة العالم والبرتغال بطلة أوروبا.

وقال لوف “أعتقد أن الإثارة مرتفعة والتوقعات سترتفع، الحماس أيضاً أرتفع، الجماهير تتطلع لمثل هذه المجموعة”.

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وأكد لوف 59/ عاما/ أن لديه “توقعات متزايدة” خلال البطولة السابعة له مع المنتخب الألماني بعد الفوز بلقب مونديال البرازيل 2014، وبعد المسيرة الباهتة في مونديال روسيا 2018 حينما خرج الفريق من دور المجموعات.

وسيتم تحديد الطرف الرابع للمجموعة السادسة من خلال الدور الفاصل الذي سيجرى في آذار/مارس المقبل.

وأوضح لوف “ربما لم نتوقع هذه القرعة، دائماً تفكر في أنك ليس بالضرورة أن تقع في مجموعة واحدة مع منتخبين من أقوى المنتخبات”.