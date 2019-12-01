نتيجة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد فى الدوري الإسباني”الليجا” 2019-2020

يترقب عشاق الليجا الإسبانية، المباراة المرتقبة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، في قمة مباريات اليوم بالجولة الـ15 من الدوري الإسباني”الليجا”2019-2020، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأحد 1-12-2019، والتي يستضيف بها الروخي بلانكوس نظيره البلوغرانا على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”.

وتنطلق المباراة مساء اليوم فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت مكنة، 20:00 بتوقيت جرينتش.

وتراجع برشلونة لوصافة ترتيب “الليجا”، برصيد 28 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر ريال مدريد، الذي فاز أمس السبت، على ديبورتيفو ألافيس (2-1).

بينما يحتل أتلتيكو مدريد، المركز الخامس برصيد 25 نقطة، بعد ان خاض 14 مباراة حقق الفوز في 6 مباريات وخسر في 7 وتعادل في 7 مباريات.

ويسعى العملاق الكتالوني لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لاستعادة صدارة الدوري من جهة، وتوسيع الفارق مع أتلتيكو مدريد إلى 6 نقاط من جهة أخرى، علما بأن “البارسا” يملك في جعبته مباراة مؤجلة مع غريمه التقليدي ريال مدريد.

ويدخل البرسا المباراة بمعنويات قوية للغاية بعد ان صعد لدور المقبل من دوري أبطال أوروبا، بعد ان حقق الفوز علي بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف وحيد.

وعلى الجانب الآخر يتطلع أتلتيكو مدريد لتحقيق الفوز واللحاق بالبارسا في المركز الثاني، وتفادي تلقي ضربة جديدة بالهزيمة أمام برشلونة، التي قد تقلص من حظوظه في المنافسة على لقب “الليجا” هذا الموسم.

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وعاد أتلتيكو مدريد من هزيمة امام يوفنتوس الاسبوع الماضي لحساب الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا بهدف دون رد، والذي بات تأهله إلى دور الـ16 على المحك.

القنوات الناقلة

تُنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس الثالثة، ومباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة لها تغطية خاصة بوضعها على بي إن سبورتس الإنجليزية والفرنسية.

كما سيقدم “مكتب الخليج 365”، بث مباشر للمباراة دقيقة بدقيقة.