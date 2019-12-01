يويفا يتسلح بموقع booking لبيع تذاكر مباريات يورو 2020

سُحبت ليلة أمس السبت 30-11-2019 قرعة كأس أمم أوروبا (يورو 2020) في العاصمة الرومانية بوخارست بحضور لفيف من ألمع نجوم العالم يتقدمهم الأسطورة الإيطالية “فرانشيسكو توتي” ونجم هولندا السابق “روود خوليت”.

ومنذ سحب قرعة يورو 2020، ويحرص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” على نشر تغريدات عبر الحساب الرسمي لبطولة يورو 2020 على موقع تويتر، يشجع الجمهور من خلالها على شراء تذاكر المباريات، واستخدام موقع Booking لحجز الفنادق والشقق السياحية للتجول بحرية في أوروبا خلال البطولة.

ويستطيع الجمهور استخدام موقع Booking لإدارة رحلاتهم المثيرة في الصيف المقبل حيث ستقام البطولة في 12 مدينة مختلفة لأول مرة في التاريخ ضمن احتفالات يويفا بذكرى تأسيسه الـ 90.

وسأل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” مُتابعيه عبر حساب UEFA EURO 2020 فور انتهاء مراسم سحب القرعة عن المدينة التي سيزورها كل مشجع، واضعًا أعلام دول هولندا وأذربيجان وإسبانيا ورومانيا والمجر والدنمارك، مصحوبة بالحساب الرسمي لموقع Bookingcom.

وعاد يويفا بعدها بدقائق ليسأل سؤال بشكل مختلف، حين قال “ما هي الرحلة الصيفية التي تريدها، جمهورية آيرلندا أم إنجلترا أم ويلز أم ألمانيا أم إيطاليا أم روسيا”؟.

وقام يويفا بإعادة نشر بعض تغريدات الجماهير، فهناك مَن قال أنه سيستخدم Booking من أجل الإقامة في روما، وهناك مَن قال أنه سيذهب من فنلندا إلى المدينة الروسية الجميلة “سان بطرسبيرج” التي ستحتضن كذلك نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2021.

ومشجع آخر تحدث عن استخدامه لموقع Booking من الآن لحجز فنادق في دابلن وبلباو لحضور مباريات يورو 2020.

نتائج القرعة

أسفرت نتائج القرعة عن وقوع ثلاثة أبطال سابقين لبطولة كأس أمم أوروبا في مجموعة واحدة، حيث ضمت المجموعة السادسة كل من “البرتغال وفرنسا وألمانيا”، في انتظار الفائز من المباراة A في المحلق الأوروبي.

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ولن تكون المجموعة الخامسة أقل صعوبة من السادسة، فقد شملت منتخبات إسبانيا والسويد وبولندا، بالإضافة إلى الفائز من المباراة B في الملحق الأوروبي.

ويبدو مشوار المنتخب البلجيكي غير محفوف بالمخاطر خلال دور المجموعات بعدما وضع في المجموعة الثانية مع منتخبات الصف الثاني والثالث في القارة العجوز “الدنمارك وفنلندا وروسيا”.

إليكم نتيجة القرعة كاملة

– المجموعة الأولى (A): تركيا – إيطاليا – ويلز – سويسرا

– المجموعة الثانية (B): الدنمارك – فنلندا – بلجيكا – روسيا

– المجموعة الثالثة (C): هولندا – أوكرانيا – النمسا – الفائز من الملحق (D)

– المجموعة الرابعة (D): إنجلترا – كرواتيا – الفائز من الملحق (C) – التشيك

– المجموعة الخامسة (E): إسبانيا – السويد – بولندا – لفائز من الملحق (B)

– المجموعة السادسة (F): الفائز من الملحق (A) – البرتغال – فرنسا – ألمانيا.