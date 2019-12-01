جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 1-12-2019 والقنوات الناقلة

المباراة موعد المباراة المناسبة إينوجو رينجرز – بيراميدز الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، 13:00 بتوقيت جرينيتش كأس الكونفيدرالية الأفريقية، الجولة 1، المجموعة A نهضة بركان – ادجوبي الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينيتش كأس الكونفيدرالية الأفريقية، الجولة 1، المجموعة C النصر – دجوليبا الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينيتش كأس الكونفيدرالية الأفريقية، الجولة 1، المجموعة B سان بيدرو – نادي بارادو الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينيتش كأس الكونفيدرالية الأفريقية، الجولة 1، المجموعة D إف سي نواذيبو – المصري البورسعيدي الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينيتش كأس الكونفيدرالية الأفريقية، الجولة 1، المجموعة A حسنية أكادير – إنييمبا الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينيتش كأس الكونفيدرالية الأفريقية، الجولة 1، المجموعة ] نوريتش سيتي – آرسنال الساعة 13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية، 11:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الإنجليزي، الجولة 14 ليستر سيتي – إيفرتون الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت جرينيتش الدوري الإنجليزي، الجولة 14 مانشستر يونايتد – أستون فيلا الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت جرينيتش الدوري الإنجليزي، الجولة 14 إشبيلية – ليجانيس الساعة 13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية، 11:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الإسباني، الجولة 15 أتلتيكو مدريد – برشلونة الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الإسباني، الجولة 15 يوفنتوس – ساسولو الساعة 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت السعودية، 11:30 بتوقيت جرينيتش الدوري الإيطالي، الجولة 14 انتر ميلان – سبال الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، 14:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الإيطالي، الجولة 14 لاتسيو – أودينيزي الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، 14:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الإيطالي، الجولة 14 بارما – ميلان الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، 14:00 بتوقيت جرينيتش Advertisements الدوري الإيطالي، الجولة 14 نابولي – بولونيا الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الإيطالي، الجولة 14 هيلاس فيرونا – روما الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت جرينيتش الدوري الإيطالي، الجولة 14 بوروسيا مونشنغلادباخ – فرايبورج الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية، 14:30 بتوقيت جرينيتش الدوري الألماني، الجولة 13 فولفسبورج – فيردر بريمن الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الألماني، الجولة 13 رين – سانت إيتيان الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية،16:00بتوقيت جرينيتش الدوري الفرنسي، الجولة 15 موناكو – باريس سان جيرمان الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الفرنسي، الجولة 15 تفينتي أنشخيده – أياكس أمستردام الساعة 13:15 بتوقيت مصر، 14:15 بتوقيت السعودية، 11:15 بتوقيت جرينيتش الدوري الهولندي، الجولة 15 أوتريخت – آر كي سي فالفيك الساعة 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية، 13:30 بتوقيت جرينيتش الدوري الهولندي، الجولة 15 فينورد روتردام – بى اى سى زفوله الساعة 17:45 بتوقيت مصر، 18:45 بتوقيت السعودية، 15:45 بتوقيت جرينيتش الدوري الهولندي، الجولة 15 إي زد آلكمار – في في في فينلو الساعة 17:45 بتوقيت مصر، 18:45 بتوقيت السعودية، 15:45 بتوقيت جرينيتش الدوري الهولندي، الجولة 15 إمّين – بي إس في آيندهوفن الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الهولندي، الجولة 15 إسطنبول باشاك شهير – أنطاليا سبور الساعة 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية، 13:30 بتوقيت جرينيتش الدوري التركي، الجولة 13 طرابزون سبور – جالطة سراي الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية،16:00بتوقيت جرينيتش الدوري التركي، الجولة 13 الملعب التونسي – اتحاد بن قردان الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، 13:00 بتوقيت جرينيتش الدوري التونسي، الجولة 10 الاتحاد المنستيري – النادي البنزرتي الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، 13:00 بتوقيت جرينيتش الدوري التونسي، الجولة 10

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