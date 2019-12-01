اونلاين | اونلاين barca مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد kora live بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد kora online

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يقدم موقع يلا شوت الجديد خدمة مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإسباني، بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد يسعى كل فريق إلى الفوز الليلة من أجل النقاط الثلاثة، ويحتل نادي برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بينما يحتل اتلتيكو مدريد المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

تم تحديد موعد اللقاء ليكون اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب واندا ميتروبوليتانو وتنقل قناة بي ان سبورت 3 اللقاء بتعليق حفيظ دراجي.

توقيت مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .10:00 مساءاً بتوقيت مصر .10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .11:00 مساءاً بتوقيت العراق .10:00 مساءاً بتوقيت السودان .11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .9:00 مساءاً بتوقيت تونس .9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .11:00 مساءاً بتوقيت قطر.8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.