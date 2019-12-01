اونلاين | يلا messi كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بدون تقطيع HD

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موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، يستضيف الكتالوني نظيره الروخيبلانكوس، على ملعب الكامب نو، ضمن الجولة الواحدة والثلاثين من منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم اليوم السبت 6-4-2019.

أخر مواجهة للفريق الكتالوني كانت امام فياريال والتي انتهت بنتيجة كبيرة برباعية لكل منهما، في إطار الجولة الثلاثين يوم الثلاثاء الماضي.

عقب انتصار البلاوجرانا ظل رفقاء ميسي في صدارة جدول الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، بينما بحل في الوصافة الفريق الضيف أتلتيكو مدريد ولديه 62 نقطة.

حقق الفريق الكتالوني من 30 مباراة الفوز في 21 مواجهة، ليتعادل في 6 مباريات، ويتعرض للخسارة مرتين فقط.

على الجانب الآخر يعيش فريق رفقاء جريزمان مستويات جيدة محلقي في المركز الثاني من جدول الدوري، سابقين ريال مدريد، الذي مر بنتائج سلبية خلال الفترة الماضية.

من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد - الدور الاولمن مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد – الدور الاول

آخر مباراة لفريق الروخيبلانكوس كانت أمام جيرونا، واستطاعو الفوز بهدفين دون مقابل، ليزيدو رصيدهم من النقاط ويقللو الفارق بين برشلونة إلى 8 نقاط.

حصل فريق |أتلتيكو مدريد على وصافة الدوري الإسباني خلف فريق برشلونة برصيد 62 نقطة، حققها من الفوز في 18 مباراة، ويتعادل في 8 مواجهات، وتعرض للهزيمة في 4 مواجهات.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة اليوم السبت:على ملعب الكامب نو تنطلق المواجهة النارية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في تمام الساعة الـ 8:45 مساءا بتوقيت القاهرة، والـ9:45 بتوقيت مكة المكرمة، والـ10:45 بتوقيت أبو ظبي.

وستكون قنوات بي ان سبورت المشفرة حاضرة على الموعد لنقل مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، وستنقلها قناة beIN Sport HD3 بتعليق عصام الشوالي.

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تشكيل برشلونة ضد اتلتيكو مدريد المتوقع:في حراسة المرمى: أندريه تير شتيجنالدفاع: جوردي ألبا – صامويل أومتيتي – جيرارد بيكيه – سيرجي روبيرتوالوسط: آرثور – سيرجيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتشالهجوم: فيليبي كوتينيو – لويس سواريز – ليونيل ميسي

يتوجه بلاوجرانا إلى الماموث في الصدارة بفارق ثماني نقاط عن فريق دييغو سيميوني بعد ردة فعله ليحقق هدفاً ثماني أهداف ضد فياريال في منتصف الأسبوع.

نجح أتليتيكو في تقليص عجزه في الفوز على جيرونا 2-0 حيث أنهى أنطوان جريزمان سلسلة من سبع مباريات دون تسجيل أهداف.

سيعرف الزوار أنه يجب عليهم بالتأكيد الفوز مرة أخرى في نهاية هذا الأسبوع من أجل الوقوف أمام أي فرصة لرفع اللقب في مايو.

برشلونة vs أتلتيكو مدريد أخبار الفريق والتوقعاتيبدو أنه من غير المحتمل أن يعود برشلونة إلى صفوفه عثمان ديمبيلي حتى يسافر لمواجهة مانشستر يونايتد في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد - الدور الاولمن مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد – الدور الاول

عاد حارس المرمى الثاني جاسبر كيليسين في التدريبات بعد مشكلة في ربلة الساق ، لكن رافينا (الركبة) ما زال خارج الفريق وتوقّف أرتورو فيدال بعد حصوله على البطاقة الصفراء الخامسة لهذا الموسم ضد فياريال.

لكن هناك تشكيل آخر وهو الأقرب للمباراة:برشلونة: تير ستيجن ، روبرتو ، بيكيه ، لينجليت ، ألبا ، بوسكيتس ، راكيتيتش ، آرثر ، كوتينهو ، ميسي ، سواريز

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد برشلونة المتوقع:أوبلاك ، آرياس ، جيمينيز ، جودن ، جوانفران ، رودري ، كوك ، توماس ، نيغويز ، غريزمان ، كالينيك

تدور الشكوك أن ألفارو موراتا ، لاعب تشيلسي الإنجليزي ، شكوك كبيرة في مواجهة برشلونة بعد إصابته في كاحله أمام جيرونا ، بينما يعاني دييغو كوستا من تمزق في أوتار الركبة.

من المتوقع أن يفقد توماس ليمار أسبوعين آخرين نتيجة إصابة في الفخذ ولن يلعب لوكاس هرنانديز المتواجد في بايرن ميونيخ مرة أخرى هذا الموسم.