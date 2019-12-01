اونلاين | HD «اونلاين» NOW مشاهدة مباراة بيراميدز بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط مباشر متعدد كورة لايف مشاهدة مباراة بيراميدز

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بطموحات كبيرة تترقب الجماهير المصرية عودة منافسات بطولة الكونفيدرالية من خلال بث مباشر مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز بث مباشر في قلب نيجيريا حيث يفتتح ممثل مصر مبارياته في دور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية عندما يحل ضيفًا على منافسه في الساعة 3.00 عصرًا حسب توقيت القاهرة ما يساوي الساعة 4.00 مساءً في مواعيد مكة المكرمة وهو لقاء يمثل أحلامًا كبيرة للفريق حديث العهد بعد إنشائه في الموسم الماضي برعاية تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية والذي يأمل في أول قلب قاري من خلال حرص موقع يلا شوت إكسترا على نقل مشاهدة مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز بدون إعلانات مجانًا

مشاهدة مباراة بيراميدز واينوجو رينجرز

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ويتولى تدريب بيراميدز الفرنسي سباستيان ديسابر وهو من المدربين المخضرمين الذي يتطلعون دائمًا إلى الألقاب ولذلك يقاتل في مشاهدة مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز من أجل تحقيق الفوز خارج قواعده في اللقاء الأول من المجموعة التي أوقعه الحظ فيها مع فريق المصري البورسعيدي بقيادة إيهاب جلال ولذلك فإن مشاهدة مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز مباشر هي الخطوة الأولى في مشوار الفريقين من خلال بث مباشر مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز اليوم كورة اون لاين

ويلجأ ديسابر في مشاهدة مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز إلى اللاعبين أصحاب الخبرة في بطولات إفريقيا مثل جون أنطوي الذي سبق له اللعب للأهلي المصري وعلي جبر صاحب الخبرة مع نادي الزمالك وذلك في غياب عبد الله السعيد نجم منتخب مصر أحد أهم القوى الضاربة في صفوف الفريق وذلك يهتم موقع yalla shoot extra بنقل كل تفاصيل بث مباشر مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز بجودة عالية اتش دي

أما أصحاب الأرض في شاهدة مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز يهاجمون بكل قوتهم من أجل تسجيل هدف مبكر يربك حسابات دفاعات الفريق المصري التي يرغب في اللعب بها ديسابر بعد أن تعادل مع أسوان في الدوري المصري بهدفين لكل فريق قبل السفر إلى نيجيريا ولذلك ينقل هذا اللقاء من خلال قناة بي إن سبورتس الرياضية ونترقب بث مباشر مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز اليوم يلا لايف بدون تقطيع