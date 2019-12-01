اونلاين | yalla كورة AHilal مشاهدة مباراة المصري ونواذيبو بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS المصريHD

- 1/2
- 2/2
كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر yalla كورة AHilal مشاهدة مباراة المصري ونواذيبو بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS المصريHD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الأحد 01/ديسمبر/2019 - 01:55 م
Advertisements
Advertisements
موعد مباراة المصري ونواذيبو بكأس الكونفدراليةالإفريقية
تقام مباراة المصري ونواذيبو بكأس الكونفدرالية الإفريقية، فى أولى مباريات الغريق المصري بالبطولة ودور المجموعات، فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءا بتوقيت جرينتش.
القنوات الناقلة لمباراة المصري ونواذيبو بكأس الكونفدرالية الإفريقية
يستضيف ملعب شيخا ولد بيديا بموريتانيا مباراة النادي المصري ونواذيبو، ضمن مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD.
المجموعة الأولى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية
المصري
إينوجو رينجرز النيجيري
بيراميدز المصري
نواذيبو الموريتاني
Advertisements