رياضة | عاجل..الزمالك يحسم مصير ميتشو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل..الزمالك يحسم مصير ميتشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مجلس إدارة نادي الزمالك قراره بشأن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق بعد اجتماعه الذي عقد اليوم الأحد بمقر النادي.

وجاء الاجتماع لمناقشة نتيجة الفريق بعد خوض مباراة مازيمبي الكونغولي بالأمس والخسارة بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

واستقر المجلس على تأجيل القرار لمدة 24 ساعة لحين وصول بعثة الفريق من الكونغو عقب خوض مباراة مازيمبي الكونغولي والاجتماع مع الصربي ميتشو.

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وكان الزمالك قد خسر بثلاثية نظيفة أمام مازيمبي الكونغولي ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

أكد الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أن الإصابة التي تعرض لها محمود حمدي الونش مدافع الفريق وأدت إلى استبداله خلال لقاء مازيمبي الكونغولي اليوم في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، عبارة عن شد فى العضلة الخلفية.

واضاف طبيب الزمالك أنه سيتم عمل اشعة للاعب فور العودة إلى القاهرة لمعرفة حجم الإصابة.. نافيا أن تكون الإصابة مزقا فى العضلة كما تردد