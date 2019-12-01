رياضة | جدول مباريات الزمالك في بطولة الدوري المصري بعد التعديل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مباريات الزمالك في بطولة الدوري المصري بعد التعديل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرجت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم بكل التفاصيل حول موعد لقاءات بطولة الدوري لنهاية الدور الأول.



وكان الجدول قد تم إعلانه حتى الجولة السادسة فقط والتي خاضها الزمالك أمام إنبي مؤخرًا وحسمها النادي البترولي لصالحه بهدفين مقابل هدف واحد.



وننشر جدول مباريات الزمالك حتى نهاية الجولة الأولى ومواجهة القمة أمام الأهلي يوم 19 من شهر فبراير المقبل. وننشر جدول مباريات الزمالك حتى نهاية الجولة الأولى ومواجهة القمة أمام الأهلي يوم 19 من شهر فبراير المقبل. وجاء الجدول كالآتي:



الخميس 12-12| الزمالك × بيراميدز - 7:30 مساء - ستاد القاهرة



الاثنين 16-12 | ط.الجيش × الزمالك - 7:30 مساء - ستاد الجيش بالسويس



الجمعة 20-12 | الزمالك × سموحة - 7:30 مساء - ستاد القاهرة



الثلاثاء 24-12 | الإنتاج × الزمالك - 7:30 مساء - ستاد السلام



الخميس 2-1 | الزمالك × أسوان - 7:30 مساء - ستاد القاهرة

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الاحد 5-1 | طنطا × الزمالك - 5 مساء - ستاد غزل المحلة



الاربعاء 15-1 | الجونه × الزمالك - 7:30 مساء - ستاد الجونة



الاثنين 20-1 | الزمالك × المصري - 7:30 مساء - ستاد الماكس



الثلاثاء 28-1 | وادي دجلة × الزمالك - 7:30 مساء - ستاد السلام



اأاربعاء 5-2 | الزمالك × حرس الحدود - 7:30 مساء - ستاد القاهرة



الأحد 9-2 | الإسماعيلي × الزمالك - 7:30 مساء - ستاد الإسماعيلية



الاربعاء 19-2| الاهلي × الزمالك - 7:30 مساء - ستاد القاهرة



وخسر الزمالك بثلاثية نظيفة أمام مازيمبي الكونغولي بالأمس ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

