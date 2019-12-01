رياضة | خالد القماش مديرا فنيا لدمنهور

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قرر مجلس إدارة نادى دمنهور، برئاسة إيهاب عبد الله، تعين خالدالقماش مديرا فنيا للفريق الأول خلفا لأحمد ساري المدير الفنى السابق الذى رحل مؤخرا بعد الاتفاق علي القيادة الفنية لفر يق الرجاء

ويتكون الجهاز الفنى الجديد لفريق دمنهور من: خالدالقماش مديرًا فنيًا، وحمدي عبدالوهاب مدرب عام وكمال فريد واحمد النعناعي مدربين ورؤوف الحوشي مديرًا للكرة، أحمد بربش مدرب حراس مرمي، وصابر النحراوى مديرًا لشئون اللاعبين، محمد عبد الستار إداريًا، نشأت أباظة طبيبًا، محمد زينهم ومحمد القيم مدلكين.

يذكر أن دمنهور يستعد لمواجهةدكرنس على استاد دكرنس يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى.

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تقدم أحمد سارى المدير الفنى بإعتذار رسمي لنادي دمنهور، عن الإستمرار فى القيادهة الفنية لفريق دمنهور عقب الهزيمة بثلاثية نظيفة من فريق غزل المحلة اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة.

وحاول مجلس إدارة دمنهور إثناء سارى عن قرار استقالته إلا انه أكد له على أنه قرار نهائي ولا رجعة فيه، واتفق رسميا مع مسئولي الرجاء علي القيادة الفنية للفريق الاول

وكان فريق دمنهور بقيادة أحمدساري نال هزيمة قاسية من غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل لاشئ، في اللقاء الذي جمعهما علي إستاد دمنهور ضمن لقاءات المجموعة الثالثة بدورى القسم الثاني.