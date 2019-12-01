رياضة | أرسنال يحدد سعرا خياليا لبيع محمد النني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يحدد سعرا خياليا لبيع محمد النني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت إدارة نادي آرسنال الإنجليزي، مبلغًا خياليًا للتخلي عن خدمات المصري محمد النني لاعب وسط الفريق المُعار إلى صفوف بشكتاش التركي، بالموسم الجاري.

ويرغب نادي بشكتاش التركي، في الحصول على خدمات محمد النني بصورة نهائية، خاصةً بعد ظهوره بمستوى مميز مع الفريق وأصبح من ضمن الأسماء الأساسية بتشكيل الفريق خلال المباريات.

وقالت صحفية "fotospor التركية"، إن إدارة بشكتاش فوجئت بمغالاة آرسنال في الصفقة وتحديد 20 مليون يورو للاستغناء عن خدمات اللاعب المصري نهائياً.

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وأضافت الصحيفة، إن إدارة نادي بشكتاش، ترى أن السعر المطلوب باهظ جدًا، وهو مجرد سعر لمنع الفريق من الحصول على خدماته بشكل نهائي.

وأكدت أن إدارة آرسنال لم تكن متحمسة من الأساس لفكرة البيع النهائي ولكن بعد التفاوض وصل السعر إلى 20 مليون يورو.

وكان النني انتقل إلى صفوف آرسنال الإنجليزي، قادمًا من بازل السويسري مقابل 12.5 مليون يورو بانتقالات يناير 2016، ويمتد تعاقده مع الفريق اللندني، حتى عام 2022.