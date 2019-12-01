رياضة | رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضمن حسابات الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، الاستعانة به في مباراة كأس مصر.

واستقر فايلر، على الدفع باللاعب شريف إكرامي، في حراسة مرمى الفريق أمام بني سويف، في المباراة المقرر لها ضمن منافسات دور الـ3٢2 لمسابقة كأس مصر والتي ستُقام بعد غدٍ الثلاثاء على ملعب القاهرة الدولي.

ويأتي تفكير فايلر في الدفع بإكرامي، لرغبته في إراحة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأساسي، قبل مواجهة الهلال السوداني بجانب الإطمئنان على مستوى إكرامي، بالمباريات.

ويستعد الفريق للدخول في معسكر مغلق غدا الإثنين استعدادًا لمواجهة بني سويف المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء في إطار منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته صباح اليوم الأحد بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس السبت بعد العودة من تونس عقب خوض مباراة النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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وتلقى الفريق، هزيمة من النجم الرياضي الساحلي التونسي، بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء أول أمس الجمعة على الملعب الأوليمبي برادس، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعادت بعثة الفريق صباح أمس السبت، إلى القاهرة قادمة من قرطاج، حيث حصل اللاعبين على راحة سلبية لمدة 24 ساعة قبل الاستعداد لمواجهة بني سويف في كأس مصر.

ويستضيف الأهلي نادي الهلال السوداني، مساء الجمعة المقبلة على ملعب السلام بالقاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الهلال السوداني حقق فوزًا هامًا على ملعبه بالجوهرة الزرقاء في أم درمان، على حساب بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، لحساب نفس الجولة.

ويحتل الهلال السوداني صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق هدف وحيد عن النجم الساحلي التونسي صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، فيما يقبع الأهلي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بالمركزين الثالث والرابع على الترتيب بدون أي نقاط.