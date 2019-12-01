رياضة | أيمن دجيش: ركلة جزاء القناة أمام سيراميكا كليوباترا غير صحيحة واختيار محمود البنا غير موفق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن دجيش: ركلة جزاء القناة أمام سيراميكا كليوباترا غير صحيحة واختيار محمود البنا غير موفق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أيمن دجيش، الحكم المساعد الدولي السابق، إن ركلة الجزاء المحتسبة لفريق القناة أمام سيراميكا كيلوباترا غير صحيحة في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري الدرجة الثانية.

وكشف أيمن دجيش، في تصريحات تلفزيونية إن وجود الحكم محمود البنا في منتصف الملعب قبل ثواني من احتساب ركلة الجزاء أمر غير سليم وكان يبعد عن منطقة الجزاء التي حدثت بها الواقعة بين لاعبي سيراميكا والقناة.

Advertisements

وتابع أيمن دجيش، أن الحكم محمود البناء قراره غير موفق في احتساب ركلة الجزاء لصالح فريق القناة، موضحا أن البنا لم يكن موفق في مباراة سيراميكا التي قام بإدارتها تحكيما في الموسم السابق.

وأضاف أيمن دجيش، الحكم المساعد الدولي السابق، أن اختيار البنا لإدارة مباراة سيراميكا كيلوباترا والقناة غير موفق.

وطالب أيمن دجيش بضرورة الاهتمام بحكام مباريات دوري الدرجة الثانية كونه أقوى من الدوري الممتاز بالنسبة للفريق الهابطة والصاعدة، موضحا أن وجود الحكم محمود البنا ضيفا على أحدى القنوات الفضائية حتى الساعة الواحدة والنصف صباحا من يوم مباراة سيراميكا كيلوباترا أثرت على أداءه التحكيمية في اللقاء.