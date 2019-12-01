رياضة | افتتاح المؤتمر العلمي لحقوق الملكية الفكرية في المجال الرياضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح المؤتمر العلمي لحقوق الملكية الفكرية في المجال الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح اللواء محمد نور سالم المدير التنفيذي لوزارة الرياضة صباح اليوم المؤتمر العلمي الأول لحقوق الملكية الفكرية في المجال الرياضي والذي تنفذه الادارة المركزية للخدمات المساعدة متمثلة في الادارة العامة للبحوث والمكتبة الرياضية، والذي يقام خلال الفترة من ١ الي ٢ ديسمبر ٢٠١٩ بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

نقل اللواء محمد نور تحيات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للحضور، مؤكدا حرص وزارة الشباب والرياضة علي الحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية في المجال الرياضي طبقا لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية، والتي تساهم بشكل كبير فى تحقيق التنمية المستدامة بمصر، بالإضافة إلى رؤية مصر الاستراتيجية في المرحلة المقبلة في حفظ حقوق الملكية الفكرية بصفة عامة وفي المجال الرياضي بصفة خاصة.

و اضاف ان حفظ حقوق الملكية الفكرية يساهم في نهضة البلاد والحفاظ على حقوق المواطنين بها، وجاء ذلك جليا تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حين تم اصدار قرار منذ عام ٢٠١٦ من السيد رئيس الوزراء الأسبق شريف إسماعيل بإنشاء المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان.

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وقد تم عرض فيلم تسجيلي عن المعهد القومي للملكية الفكرية منذ بداية إنشائه بالتعاون مع ٣ جهات دولية حتي الآن.

الجدير بالذكر ان المؤتمر يقام لمدة يومين يتخلله اقامة ورش عمل، حيث تقام اليوم ثلاث ورش عمل، تقام ورشة العمل الاولي تحت عنوان ( الملكية الفكرية طريق مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠)، وورشة العمل الثانية تحت عنوان ( الإستغلال التجاري لحقوق الملكية الفكرية في الرياضة) ويحاضر فيهما الأستاذ الدكتور ياسر محمد جاد الله استاذ الاقتصاد والملكية الفكرية وعميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان،، اما ورشة العمل الثالثة تحت عنوان ( منازعات الملكية الفكرية في الرياضة العالمية) ويحاضر فيها الأستاذ الدكتور احمد عبد الكريم سلامة استاذ القانون الدولي الخاص والمستشار العلمي لمعهد الملكية الفكرية.

حضر المؤتمر كلا من الدكتور ياسر محمد جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، الاستاذ الدكتور اشرف الميداني الامين العام للاتحاد العربي لإعداد القادة، العميد عصام محمد نوار نائبا عن رئيس اتحاد الشرطة الرياضي.