رياضة | أنطوي يقود تشكيل بيراميدز ضد رينجرز النيجيري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنطوي يقود تشكيل بيراميدز ضد رينجرز النيجيري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل فريقه الذي يواجه نظيره إينوجو رينجرز في الثالثة عصر اليوم، الأحد، في بداية مشوار الفريقين بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتواجد بيراميدز فى المجموعة الأولى مع المصرى البورسعيدى ونواذيبو اف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.

وجاء التشكيل المختار كالأتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: رجب بكار وأحمد أيمن منصور وعلي جبر وعبد الله بكري

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خط الوسط: عمر جابر ومحمد فتحي ونبيل دونجا وإيريك تراوري

خط الهجوم: محمد فاروق وجون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

مهدي سليمان، وإبراهيم حسن، وعمر العيوني، وإسلام عيسى، وأحمد توفيق، وولفريد كانون، وطارق طه .