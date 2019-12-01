رياضة | تسريبات الكرة الذهبية.. فوز ميسي وترتيب مفاجئ لمحمد صلاح ورونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسريبات الكرة الذهبية.. فوز ميسي وترتيب مفاجئ لمحمد صلاح ورونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، صورة مسربة من جانب صحيفة "ميرور البريطانية" تكشف خلاله عن الفائز والمتوج بالكرة الذهبية لموسم 2019.

وكشفت الصحيفة عن تصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب ونجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، قائمة اللاعبين والتتويج بالجائزة.

فيما حل الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، في المركز الثاني، ثم جاء المصري محمد صلاح زميله بالفريق بالمركز الثالث حسب ترتيب الصورة المسربة.

واكدت صحيفة "ميرور البريطانية" ، أنه من غير الواضح إذا كانت القائمة رسمية أم لا، ولكن بحسب الصورة المتداولة فقد جمع ميسي 446 نقطة، يليه فان دايك 382 نقطة، بينما جمع صلاح 179 نقطة، أما رونالدو فجمع 133 نقطة فقط.

ويتنافس ميسي مع 30 اسمًا للفوز بالكرة الذهبية والتي جاءت كالآتي:-

المصري محمد صلاح

البلجيكي إيدين هازارد

البرازيلي ماركينوس

الإنجليزي رحيم سيترلينج

البرتغالي جواو فيليكس

الأرجنتيني ليونيل ميسي

الجزائري رياض محرز

البلجيكي كيفين دي بروين

السنغالي خاليدو كوليبالي

الفرنسي أنطوان جريزمان

الهولندي فيرجل فان دايك

البرتغالي بيرناردو سيلفا

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الكوري الجنوبي هيونج مين سون

البولندي روبرت ليفاندوفسكي

البرازيلي روبيرتو فيرمينو

البرتغالي كريستيانو رونالدو

البرازيلي أليسون

الهولندي ماتياس دي ليخت

الفرنسي كريم بنزيما

الهولندي جورجي فينالدوم

الفرنسي كيليان مبابي

الإنجليزي ترينت أليكساندر أرنولد

الهولندي دوني فان دي بيك

الجابوني بيير إيميريك أوباميانج

الألماني مارك أندريه تير شتيجن

السنغالي ساديو ماني

الأرجنتيني سيرخيو أجويرو

الهولندي فرانكي دي يونج

الفرنسي هوجو لوريس

الصربي دوشان تاديتش