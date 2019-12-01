رياضة | علي ماهر مرشح لتدريب الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي ماهر مرشح لتدريب الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسؤولو نادي الجونة، على الإطاحة بالصربي نيبوشا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، من منصبه بسبب سوء النتائج خلال الفترة الأخيرة وتراجع مستوى اللاعبين بشكل ملحوظ.

ويدرس مسؤولو الفريق الساحلي، تعيين علي ماهر المدير الفني السابق لنادي إنبي، خلفًا الصربي نيبوشا، في محاولة من إدارة النادي لإنقاذ الفريق من مؤخرة الجدول والصراع للهروب من شبح الهبوط للقسم الثاني.

وكان الجونة، تلقى هزيمتين متتاليتين أمام الأهلي برباعية نظيفة، ثم المقاولون العرب مؤخرًا بهدفين دون رد ضمن منافسات مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتمت إقالة علي ماهر من تدريب فريق إنبي بالفترة الماضية بسبب سوء الأداء والمستوي مع بداية بطولة الدوري هذا الموسم.