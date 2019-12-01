رياضة | اتحاد الطائرة تعاقد على حفل افتتاح وختام بطولة العالم للطائرة بالأمر المباشر (مستند)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الطائرة تعاقد على حفل افتتاح وختام بطولة العالم للطائرة بالأمر المباشر (مستند) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت الإدارة العامة للتفتيش الخارجى التابعة للإدارة المركزية للرقابة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة فى تقرير رسمى بعد فحص بعض الجوانب المالية والإدارية لاتحاد الكرة الطائرة عن عامى 2016 / 2027 و 2017 / 2018 ، بإجراء التحقيق اللازم ومحاسبة المسئولين بمجلس ادارة اتحاد الكرة الطائرة الأسبق الذى كان يرأسه فؤاد عبد السلام بسبب المبالغة فى تكاليف حفل الافتتاح والختام لبطولة العالم للكرة الطائرة للرجال تحت 23 عاما التى استضافتها مصر خلال الفترة من 16 وحتى 26 أغسطس عام 2018 والتجاوز فى الصرف بالزيادة على ما هو محدد فى الموازنة التقديرية للبطولة ، حيث تبين لدى الفحص انه بتاريخ الأول من أغسطس عام 2018 قام السيد رئيس اللجنة العليا (فؤاد عبد السلام) بمخالفة القانون والتعاقد بالأمر المباشر مع مؤسسة الشايع جروب وفقا للعروض المالية والفنية المقدمة منها لإقامة حفل الافتتاح والختام، وكذا الدعاية الداخلية والخارجية للبطولة ، والدعاية أثناء البطولة ، ومستلزمات البطولة بقيمة إجمالية بلغت 4 مليون و788 الف جنيه شاملة الضرائب القيمة المضافة طبقا لأمر الإسناد الصادر لها .

بعد.مراجعة المستندات تبين قيام رئيس اللجنة العليا للبطولة بمخالفة المادة (7) من القانون (89) لسنة 1998 ، بالاتفاق بالأمر المباشر مع شركة الشايع بمبلغ 4 مليون و788 الف جنيه ، فى حين أن سلطته فى هذا الشأن لا تتجاوز 500 الف جنيه بالأمر المباشر ، وبالإطلاع على العروض المقدمة لإقامة حفل الإفتتاح والختام ، أتضح أن العرض الثالث المقدم من هيئة الشئون المعنوية عرض غير مختوم وعبارة عن كتيب فقط وبدون اى توقيعات ، أما العرض الثانى المقدم من شركة تالانيت للأعمال الفنية ، فعرض مختوم بختم الشركة ولا يوجد به الأوراق الخاصة بالشركة مثل البطاقة الضريبية والسجل التجارى ، أما العرض الثالث الخاص بمؤسسة الشايع فتم الإتفاق معها بالأمر المباشر بالمخالفة لأحكام القانون ، كما وجد أن هناك تضارب فى تحمل الشركة مبلغ القيمة المضافة وهو 588 الف جنيه ، حيث كان عرض الشركة غير شامل ضريبة القيمة المضافة ، فى حين أن التقرير الفنى الموقع عليه من رئيس لجنة البت يوجد فيه شامل ضريبة القيمة المضافة ، وآخر غير شامل للقيمة المضافة مما أدى إلى تحمل الاتحاد مبلغ 588 الف جنيه.