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رياضة | 7 مباريات ملتهبة لتوتنهام في شهر ديسمبر

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يخوض فريق توتنهام الإنجليزي عدد من المباريات الهامة خلال شهر ديسمبر الجاري، سواء في "البريميرليج"، أو .

ويتطلع السبيرز تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو لمواصلة صحوته التي بدأها مع مورينيو حيث حقق 3 انتصارات متتالية في البريميرليج وأبطال أوروبا، من أجل استعادة الفريق لمكانته الطبيعية.

وفيما يلي نستعرض مواعيد مباريات فريق توتنهام في شهر ديسمبر الحالي :-

مانشستر يونايتد × توتنهام الأربعاء 4-12-2019

توتنهام × بيرنلي السبت 7-12-2019

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بايرن ميونيخ × توتنهام الأربعاء 11-12-2019

وولفرهامبتون × توتنهام الأحد 15-12-2019

توتنهام × الأحد 22-12-2019

توتنهام × برايتون الخميس 26-12-2019

نوريتش سيتي × توتنهام السبت 28-12-2019

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