رياضة | 7 مباريات ملتهبة لتوتنهام في شهر ديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 مباريات ملتهبة لتوتنهام في شهر ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق توتنهام الإنجليزي عدد من المباريات الهامة خلال شهر ديسمبر الجاري، سواء في الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، أو دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع السبيرز تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو لمواصلة صحوته التي بدأها مع مورينيو حيث حقق 3 انتصارات متتالية في البريميرليج وأبطال أوروبا، من أجل استعادة الفريق لمكانته الطبيعية.

وفيما يلي نستعرض مواعيد مباريات فريق توتنهام في شهر ديسمبر الحالي :-

مانشستر يونايتد × توتنهام الأربعاء 4-12-2019

توتنهام × بيرنلي السبت 7-12-2019

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بايرن ميونيخ × توتنهام الأربعاء 11-12-2019

وولفرهامبتون × توتنهام الأحد 15-12-2019

توتنهام × تشيلسي الأحد 22-12-2019

توتنهام × برايتون الخميس 26-12-2019

نوريتش سيتي × توتنهام السبت 28-12-2019