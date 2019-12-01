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الأحد 1 ديسمبر 2019 إنتر ميلان إنتر ميلان يسعي لخطف الصدارة بعد تعثر اليوفي بتشكيل ناري أمام سبال

محمد حسين يسعي فريق إنتر ميلان خطف صدارة الكالتشيو من فريق يوفنتوس بعد تعثره أمام ساسولو بالتعادل الإيجابي ٢/٢ . ويواجه إنتر ميلان فريق سبال ١٩٠٧ في الاسبوع الرابع عشر ، ضمن منافسات الدوري الإيطالي الكالتشيو ، ويسعني الإنتر لقبول الهدية من ساسولو بعد تعادلها مع يوفنتوس . Advertisements ويدخل المدرب الإيطالي كونتي بتشكيل الإنتر كالتالي :. حراسة المرمي : سمير هاندانوفيتش خط الدفاع : أمبروزيو-فريج-سكرينيار خط الوسط : كاندريفا-بروزوفيتش-فيتشينو-لازارو-جاجليارديني خط الهجوم : لوكاكاو-لوتارو ويحتل إنتر ميلان وصافة ترتيب الكالتشيو برصيد ٣٤ نقطة وفي حالة الفوز يصبح المتصدر برصيد ٣٧ نقطة ، بينما يحتل سبل المركز ال١٩ برصيد ٩ نقاط .

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