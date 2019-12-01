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إنتر ميلان يسعي لخطف الصدارة بعد تعثر اليوفي بتشكيل ناري أمام سبال 

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محمد حسين 0 تبليغ

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الأحد 1 ديسمبر 2019

إنتر ميلان

إنتر ميلان يسعي لخطف الصدارة بعد تعثر اليوفي بتشكيل ناري أمام سبال 

محمد حسين 

يسعي فريق إنتر ميلان خطف صدارة الكالتشيو من فريق يوفنتوس بعد تعثره أمام ساسولو بالتعادل الإيجابي ٢/٢ .

ويواجه إنتر ميلان فريق سبال ١٩٠٧ في الاسبوع الرابع عشر ، ضمن منافسات الكالتشيو ، ويسعني الإنتر لقبول الهدية من ساسولو بعد تعادلها مع يوفنتوس .

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ويدخل المدرب الإيطالي كونتي بتشكيل الإنتر كالتالي :.

حراسة المرمي : سمير هاندانوفيتش 

خط الدفاع : أمبروزيو-فريج-سكرينيار

خط الوسط : كاندريفا-بروزوفيتش-فيتشينو-لازارو-جاجليارديني

خط الهجوم : لوكاكاو-لوتارو

ويحتل إنتر ميلان وصافة ترتيب الكالتشيو برصيد ٣٤ نقطة وفي حالة الفوز يصبح المتصدر برصيد ٣٧ نقطة ، بينما يحتل سبل المركز ال١٩ برصيد ٩ نقاط .

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