شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يسقط في فخ التعادل أمام ساسولو في الكالتشيو والان مع التفاصيل

الأحد 1 ديسمبر 2019 إنتهت منذ قليل أحداث اللقاء الذي جمع بين يوفنتوس وساسولو في اطار منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

افتتح التسجيل بونوتشي لمصلحة يوفنتوس في الدقيقة 20 من الشوط الأول. Advertisements وبعدها بدقيقتين فقط تمكن ساسولو من إدراك هدف التعادل عن طريق بوغا في الدقيقة 22. ومع بداية الشوط الثاني، تمكن ساسولو من إضافة هدف التقدم، عن طريق اللاعب فرانشيسكو كابوتو. قبل أن يعدل كريستيانو رونالدو النتيجة لمصلحة يوفنتوس في الدقيقة 68 من الشوط الثاني. وبهذه النتيجة يرتفع يوفنتوس إلى المركز الأول برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد ساسولو في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس يسقط في فخ التعادل أمام ساسولو في الكالتشيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.