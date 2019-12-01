شكرا لقرائتكم خبر عن بياتيك يقود تشكيل ميلان أمام بارما في الكالتشيو والان مع التفاصيل

الأحد 1 ديسمبر 2019 يواجه اليوم فريق إيسي ميلان الجريح نظيره بارما في الاسبوع الرابع عشر ، ضمن منافسات الدوري الإيطالي "الكالتشيو" ولا يري الميلان أمامه سوي الفوز لتجنب مراكز الهبوط في بطولة الدوري .

ويدخل فريق إيسي ميلان المباراة بالتشكيل التالي :. حراسة المرمي : دوناروما خط الدفاع : رومانيولي-موساشيو-هيرنانديز-كونتي خط الوسط :كيسي-ناصر-بونافانتورا Advertisements خط الهجوم : بياتيك-سوسو-كالهانجولو ويدخل فريق بارما المباراة بالتشكيل التالي :. حراسة المرمي : سيبي خط الدفاع : ألفيس -جايلولو-ياكوبوني خط الوسط :هرناني -باريلا-بروجمان-دارميان-كولوسيفسكي خط الهجوم : كوشكا-جيرفينهو

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