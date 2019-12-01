شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيلة نارية من ولفرهامبتون أمام شيفلد يونايتد في الدوري الأنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل

الأحد 1 ديسمبر 2019 ولفرهامبتون يواجه اليوم ولفرهامبتون نظيره شيفلد يونايتد في مباراة صعبة علي الفريقين في الأسبوع الرابع عشر ضمن منافسات الدوري الأنجليزي الممتاز "البريمرليج" .

ويدخل ولفرهامبتون المباراة بالتشكيل التالي :. حراسة المرمي :باتريسيو خط الدفاع: كودي-كيلمان-ديندونكر Advertisements خط الوسط:نيفيز-موتينهو-ديهورتي-كاسترو خط الهجوم : خيمنيز-جوتا-تراوريه ويدخل شيفلد يونايتد اللقاء بالتشكيل التالي :. حراسة المرمي :هندرسون خط الدفاع:باشام-إيجان-اوكونيل خط الوسط : بالدوك-لاندسترام-نورود-فليك-ستيفنز خط الهجوم : موسيت-ماكجولدريك

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