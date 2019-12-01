شكرا لقرائتكم خبر عن إشبيلية يتخطى ليجانيس بهدف نظيف في الليجا والان مع التفاصيل

الأحد 1 ديسمبر 2019 انتهت منذ قليل احداث المباراة التي جمعت بين إشبيلية وليجانيس ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الأسباني بفوز إشبيلية بهدف دون رد .

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