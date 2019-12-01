شكرا لقرائتكم خبر عن اوباميانج يقود تشكيلة أرسنال أمام نوريتش في الدوري الأنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل

الأحد 1 ديسمبر 2019 يحل أرسنال ضيفا ثقيلا علي الفريق الصاعد حديثا نوريتش سيتي ، في الاسبوع الرابع عشر ، ضمن منافسات الدوري الأنجليزي الممتاز "البريمرليج" .

ويدخل الجانرز المباراة بالتشكيل كالتالي :. حراسة المرمي : لينو خط الدفاع : موستافي-تشامبيرس-دافيد لويز-كوسينلاك خط الوسط :جيندوزي-شاكا-ويلوك-أوزيل Advertisements خط الهجوم :لاكازيت-اوباميانج بينما يدخل نوريتش سيتي المباراة بالتشكيل التالي :. حراسة المرمي :كرول خط الدفاع:زيمرمان-جودفري-بيرام-ارونز خط الوسط :أمادو-ترابيل-ماكلين-كانتويل-هيرنانديز خط الهجوم : بوكي

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