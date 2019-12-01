شكرا لقرائتكم خبر عن المرحلة النهائية لدورى اليد تنطلق 6 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، أن انطلاق منافسة المرحلة النهائية بدورى المحترفين يوم 6 فبراير المقبل لتحديد البطل، علي أن تخوض الأندية الثمانية دوري من دور واحد في الدور الثاني لتحديد البطل، بينما تخوض الأندية أصحاب المراكز من التاسع وحتي الـ ١٨ دورة لتحديد الفرق الأربعة التي ستهبط إلي دوري الدرجة الأولي.

وسيتوقف الدوري طوال شهري ديسمبر ويناير وحتي الأسبوع الأول من فبراير بسبب فترة الإعداد للمنتخب الوطني للرجال، بقيادة المدير الفني الأسباني روبيرتو جارسيا، طوال ديسمبر الجاري ثم منتصف يناير المقبل استعدادًا لخوض منتخب مصر بطولة الأمم الأفريقية، التي تستضيفها تونس خلال الفترة من ١٦ وحتي ٢٩ يناير والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو ٢٠٢٠.

و تصدر الفريق الأول لكرة اليد لرجال نادي الزمالك قمة دوري المحترفين في ختام الدور الأول للمسابقة بدون هزيمة وذلك بعد ١٧ مباراة متتالية تأهل ثمانية أندية إلي الدور الثاني لبطولة دوري المحترفين لكرة اليد بعد احتساب النقاط الاعتبارية لمرحلتي المرتبط لمواليد ٢٠٠٠و ٢٠٠٢، وفقًا لنتائج كل ناد مع نتائجهم في دوري الرجال، وجاء علي الترتيب الزمالك الأول برصيد ٢١ نقطة يليه الأهلي في المركز الثاني برصيد ١٧ نقطة، بعد خسارته مرتين خلال الدور الأول أمام هيليوبوليس وأخيرا الزمالك، ثم هيليوبوليس في المركز الثالث برصيد ١٦ نقطة، يليه طلائع الجيش رابعًا بنفس الرصيد، ثم سبورتنج في المركز الخامس برصيد ١٣ نقطة، يليه الأوليمبي سادسًا برصيد ١١ نقطة، ثم سموحه في المركز السابع برصيد عشر نقاط، وأخيرا البنك الأهلي في المركز الثامن مع الكبار برصيد ٨ نقاط .