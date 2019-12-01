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شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن موعد لقاء القمة.. تعرف على جدول مباريات الدور الأول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، جدول مسابقة الدوري الممتاز، بدءا من الجولة السابعة.
وكانت مواعيد الدوري قد طرأ عليها التغيير بعد تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، إضافة إلى التغيير في مواعيد المباريات الأفريقية.
وأكد حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد، أن المواعيد الجديدة تم وضعها بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مع نقل المباريات المهمة التي كانت تقام بستاد برج العرب إلى ستاد المكس، واستمرار المصري اللعب في السويس.
وأضاف الزناتي، أن مواعيد الاتحاد السكندري والإسماعيلي في البطولة العربية تحدد مع كل دور حسب نظام البطولة مما يجعلها عرضة للتغيير المحلي.
وتم تحديد يوم الأربعاء 19 فبراير المقبل موعدًا لمباراة القمة، على استاد القاهرة.
وجاءت المواعيد الجديدة كالتالي:
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