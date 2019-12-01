شكرا لقرائتكم جدول مباريات الأهلى فى الدوري العام حتى نهاية الدور الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مسابقة الدوري الممتاز بدءا من الجولة السابعة ، حيث طرأت عليها التغييرات بعد تأجيل مباراة القمة ، إضافة إلى التغيير في مواعيد المباريات الأفريقية . وبدوره قال حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد أن المواعيد الجديدة تم وضعها بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، مع نقل المباريات المهمة التي كانت تقام بستاد برج العرب إلى ستاد المكس ، واستمرار المصري للعب في السويس . مباريات الاهلى 13 جولة وجميعها فى توقيت واحد 7.30

وادى دجلة - الاهلى الأربعاء 11-12 استاد السلام الساعة 7.30 الاهلى - حرس الحدود الاحد 15-12 استاد القاهرة الساعة 7.30 الإسماعيلي - الاهلى الخميس 19-12 استاد حرس الحدود الساعة 7.30 الاهلى - الاتحاد السكندري الاثنين 23-12 استاد القاهرة الساعة 7.30 مصر المقاصة -الاهلى الأربعاء 1-1 استاد السلام الساعة 7.30 الاهلى - اف سي مصر الاحد 5-1 استاد القاهرة الساعة 7.30 Advertisements الاهلى - طنطا الثلاثاء 14-1 استاد القاهرة الساعة 7.30 المقاولون العرب - الأهلي الاحد 19-1 استاد السلام الساعة 7.30 الاهلى - انبي الاثنين 27-1 استاد القاهرة الساعة 7.30 بيراميدز - الاهلى الخميس 6-2 استاد الدفاع الجوي الساعة 7.30 الاهلى - طلائع الجيش الاثنين 10-2 استاد لقاهرة الساعة 7.30 المصري- الاهلى الجمعة 14-2 استاد حرس الحدود الساعة 7.30 الاهلى - الزمالك الأربعاء 19-2 استاد القاهرة الساعة 7.30

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