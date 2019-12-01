شكرا لقرائتكم طلائع الجيش ينهى الاستعداد لمواجهة سموحة بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينهى فريق طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى اليوم الاحد استعداداته لمواجهة سموحة فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة للدوري والمقرر لها عصر غداً الاثنين على ستاد الاسكندرية .

ومن المقرر أن يعلن طارق يحيى قائمة فريقه التى ستتوجه عقب المران للأسكندرية لدخول معسكر مغلق هناك استعداداً للمباراة .

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ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات لم يحقق الفوز فى أياً منهم وتعادل فى أربعة لقاءات وخسر واحدة وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

وتولى طارق يحيى تدريب الطلائع فى مباراتين منذ توليه المسئولية خلفاً للبرازيلى سيرجيو فارياس حقق التعادل السلبى فيهم الاولى أمام طنطا والثانية أمام الانتاج الحربى .