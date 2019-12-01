شكرا لقرائتكم تعرف على حكام مباريات الغد فى الدورى و كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل - مسابقة الدوري الممتاز سموحة وبتروجت: وليد عبد الرازق ومصطفى حسن واحمد التلاوى ..وحسام عزب حكما رابعا Advertisements - مسابقة كأس مصر وادى دجلة وبيلا : مصطفى الشهدى ورجب محمد ومحمد مصطفى اسماعيل ..احمد الغندور حكما رابعا المقاصة وفاركو : عاطف حسين وخالد حسام طه وعادل حسام ..ومحمد الحنفى حكما رابعا

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