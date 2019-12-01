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قمة الزمالك الأهم.. مواعيد مباريات الاهلى فى شهر فبراير 2020...

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جدة - عمرو شويل  

حسمت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مسابقة الدوري الممتاز بدءا من الجولة السابعة ، حتى نهاية الدور الاول حيث سيتم لعب أكثر من 13 مباراة على مدى شهور ديسمبر ويناير وفبراير بعد التغيرات بسبب تأجيل مباراة القمة ، إضافة إلى التغيير في مواعيد المباريات الأفريقية .

 

 

وتحدث حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد قائلا أن المواعيد الجديدة تم وضعها بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، مع نقل المباريات المهمة التي كانت تقام بستاد برج العرب إلى ستاد المكس ، واستمرار المصري للعب في السويس .

 


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جدول مباريات الاهلى فى شهر فبراير 2020 

بيراميدز - الاهلى الخميس 6-2 استاد الدفاع الجوي الساعة 7.30

 

الاهلى - طلائع الجيش الاثنين 10-2 استاد لقاهرة الساعة  7.30

 

المصري- الاهلى  الجمعة 14-2 استاد حرس الحدود الساعة 7.30

 

الاهلى - الزمالك الأربعاء 19-2 استاد القاهرة  الساعة 7.30

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