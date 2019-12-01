قمة الزمالك الأهم.. مواعيد مباريات الاهلى فى شهر فبراير 2020...

جدة - عمرو شويل

حسمت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مسابقة الدوري الممتاز بدءا من الجولة السابعة ، حتى نهاية الدور الاول حيث سيتم لعب أكثر من 13 مباراة على مدى شهور ديسمبر ويناير وفبراير بعد التغيرات بسبب تأجيل مباراة القمة ، إضافة إلى التغيير في مواعيد المباريات الأفريقية .

وتحدث حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد قائلا أن المواعيد الجديدة تم وضعها بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، مع نقل المباريات المهمة التي كانت تقام بستاد برج العرب إلى ستاد المكس ، واستمرار المصري للعب في السويس .