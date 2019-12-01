شكرا لقرائتكم 4 مباريات نارية تنتظر الأهلي فى شهر ديسمبر بالدوري العام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
4 مباريات نارية تنتظر الاهلى فى شهر ديسمبر بالدوري العام
وادى دجلة - الاهلى الأربعاء 11-12 استاد السلام الساعة 7.30
الاهلى - حرس الحدود الاحد 15-12 استاد القاهرة الساعة 7.30
الإسماعيلي - الاهلى الخميس 19-12 استاد حرس الحدود الساعة 7.30
الاهلى - الاتحاد السكندري الاثنين 23-12 استاد القاهرة الساعة 7.30
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