شكرا لقرائتكم تعرف على موقف كهربا من قائمة الزمالك الإفريقية ورقم الصفقة الجديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحسم مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، خلال الفترة الجارية، الصفقة الجديدة التى سيتم تدعيم بها الفريق الأبيض خلال شهر يناير القادم، ويعد إسلام صالح لاعب وسط إف سى مصر، أحد أبرز المرشحين، لتدعيم مركز الوسط بالقلعة البيضاء فى فترة الانتقالات الشتوية.

وفضل مجلس إدارة الزمالك، انتظار الصفقة التى سيتم ضمها لحسم المقعد المتبقى للفريق فى دورى أبطال إفريقيا، وتكشف قائمة الزمالك فى مواجهة مازيمبى الكونغولى الأخيرة إن اللاعب المنتظر قيده فى قائمة الزمالك الأفريقية سيرتدى القميص رقم 16 وهو قميص محمود جنش حارس الفريق على مستوى المنافسات المحلية ولم يتم قيد جنش فى القائمة الأفريقية خاصة أن الأبيض لم يتبقى له سوى مقعد وحيد فى البطولة الأفريقية وتضم القائمة البيضاء 3 حراس على المستوى القارى وهم محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحى.

كما كشفت قائمة الزمالك فى لقاء مازيمبى بدورى أبطال إفريقيا أيضا إن محمود كهربا الذى رحل عن الأبيض فى الصيف الماضى مازال متواجدا داخل القائمة البيضاء فى البطولة الأفريقية ومنحته إدارة نادى الزمالك، القميص رقم 2 فى القائمة الأفريقية ولكن لم يشارك اللاعب مع الفريق فى النسخة الجارية من دورى الأبطال نظراً لرحيله دون موافقة إدارة ناديه وتوقيعه لديسبورتيفو أفيش البرتغالى واستخراج بطاقة دولية مؤقتة للعب مع الفريق البرتغالى ثم قام بالاتفاق مؤخراً حول انضمامه للأهلى.

وكشف أحد خبراء اللوائح لـ"الخليج 365" إنه حال نجاح الأهلى في قيد اللاعب إضافة إلى قيده فى قائمة الفريق الأفريقية سيتم مشاركته بشكل طبيعى لعدم مشاركته مع الزمالك فى أي مباراة من النسخة الحالية بالبطولة الأفريقية.