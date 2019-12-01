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جدة - عمرو شويل بث مباشر .. مشاهدة مباراة بيراميدز ورينجرز اليوم الأحد 1-12-2019 في الكونفدرالية الافريقية



مشاهدة مباراة إينوغو ضد بيراميدز اليوم الاحد 1/12/2019 في كأس الكونفدرالية، يلتقي فريق اينوغو رينجرز النيجيري مع بيراميدز على ملعب "ننامدي أذيكيوي" ضمن الجوله الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية في تمام الساعه 3 عصراً بتوقيت القاهرة.



بث مباشر .. مشاهدة مباراة بيراميدز ورينجرز اليوم الأحد 1-12-2019 في الكونفدرالية الافريقية

مشاهدة مباراة إينوغو ضد بيراميدز اليوم الاحد 1/12/2019 في كأس الكونفدرالية، و يسعى بيراميدز لتحقيق نتيجة ايجابيه في انطلاقة دور المجموعات بالكونفدرالية الافريقيه في ظل تواجد لاعبين ذو خبرات عاليه بالفريق قادرين على الصعود من تلك المجموعة و الوصول لأبعد مرحلة بالبطولة.

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بث مباشر .. مشاهدة مباراة بيراميدز ورينجرز اليوم الأحد 1-12-2019 في الكونفدرالية الافريقية

مشاهدة مباراة إينوغو ضد بيراميدز اليوم الاحد 1/12/2019 في كأس الكونفدرالية، و اختتم فريق بيراميدز تدريباته الجماعية يوم، السبت، بمدينة إينوجو، استعدادا لمواجهة إينوجو رينجرز بطل نيجيريا المقرر لها الثالثة عصر غداً الاحد على ستاد نامدي ازيكيو ستاديوم بالجولة الأولى من المجموعة للنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

بث مباشر .. مشاهدة مباراة بيراميدز ورينجرز اليوم الأحد 1-12-2019 في الكونفدرالية الافريقية

مشاهدة مباراة إينوغو ضد بيراميدز اليوم الاحد 1/12/2019 في كأس الكونفدرالية، وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت بيراميدز فى المجموعة الأولى والتى تضم بجانبه المصرى البورسعيدى ونواذيبو اف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.



