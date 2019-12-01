خالد الدوخي يكشف أخطاء حكام مباريات كأس الخليج

كشف خالد الدوخي، مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن حكم مباراة السعودية والبحرين أخطأ في عدم طرد لاعب الأخير بعد تدخل خشن خلال اللقاء.

وضمن ثاني مباريات المجموعة الثانية في كأس الخليج الحالية "خليجي 24"، حقق المنتخب السعودي فوزاً هاماً على البحرين بهدفين دون رد، فيما انتصر المنتخب العماني على الكويتي بهدفين لهدف، ليتأجل حسم التأهل في المجموعة إلى الجولة الأخيرة.

وضمن فقرة الحالات التحكيمية في برنامج "كأس الخليج العربي" أوضح الدوخي أن مباراة المنتخبين الكويتي والعماني كانت أغلب قراراتها سليمة إلا أن الحكم وجب عليه إقصاء اللاعب العماني لاستخدامه المرفق بتدخله على منافسه، وهو الأمر نفسه للاعب البحرين بعد عرقلته لعبدالإله المالكي لاعب وسط السعودية في المباراة الأخرى.