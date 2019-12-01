شكرا لقرائتكم بوكا يتعادل مع أرجنتينوس جونيورز.. ويفشل بتعزيز صدارته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أهدر بوكا جونيورز نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم، بتعادله مع ضيفه وملاحقه المباشر أرجنتينوس جونيورز 1 -1 فجر الأحد في المرحلة الخامسة عشرة.

وفي مباريات أخرى فاز ريفر بليت غريم بوكا جونيورز التقليدي على مضيفه نيولز أولد بويز 3 -2 وتعادل إستوديانتس لابلاتا مع أتلتيكو توكومان 1 -1.

وحصد بوكا جونيورز نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 29 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف فقط عن أرجنتينوس جونيورز الوصيف، وتقدم رامون أبيلا بهدف لبوكا جونيورز في الدقيقة 29 ثم تعادل سانتياغو سيلفا لأرجنتينوس في الدقيقة 54 قبل أن ينهي أصحاب الأرض المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد سيباستيان فيلا في الثواني الأخيرة من المباراة.