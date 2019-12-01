شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج : كل ما تريد معرفته عن خريطة صفقات الشتاء فى الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت صفقات الشتاء تخطف اهتمام ومتابعة جماهير الاهلي في كل مكان خاصة وأن البعض يرى حاجة الفريق لبعض الصفقات من أجل تدعيم الفريق بشكل جيد كما تناثرت تقارير وأنباء حول بعض اللاعبين المُرشحين لتدعيم الاهلي في يناير المقبل وهو ما نرصده في التقرير التالي:

س: هل حدد الاهلي صفقات الشتاء ؟

ج: نعم..فالأيام الماضية شهدت حالة من الاتفاق حول المراكز التى تحتاج تدعيم في الفريق خلال ميركاتو الشتاء ونقل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق طلباته للجنة التخطيط بالنادي برئاسة محسن صالح.

س: ما هي المركز التي طالب فايلر بتدعيمها؟

ج: الهجوم والجناح الأيمن ..فقد أوصي المدير الفني بضرورة التعاقد مع مهاجم صريح ولاعب يُجيد اللعب على الأطراف خاصة الجانب الأيمن وكذلك الدفاع.

س: ماذا عن اللاعبين الذين يتفاوض معهم النادي حالياً للتعاقد معهم في يناير المقبل؟

ج:أكثر من لاعب أبرزهم محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب أفيس البرتغالي بجانب المهاجم الأنجولي أفيميكو بولولو لاعب بازل السويسري ، وأخرين يفرض الاهلي حولهم سياجاً من السرية لإتمام الصفقة.

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س: هل حسم الاهلي صفقة كهربا؟

ج: نعم..حسمها الاهلي وبات حسم الصفقة مسألة وقت ولم يتبقي سوى الإعلان فقط بعدما أنهي مسئولي النادي الصفقة لمدة 4 سنوات ونصف، تبدأ في يناير القادم بعد الاتفاق علي كافة البنود بين الطرفين.

واتفق مسئولو الاهلي مع النادي البرتغالي علي دفع 250 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي في عقد كهربا مع النادي ، علي أن يحصل كهربا 12 مليون جنيه خالصة الضرائب في الموسم الواحد مع المارد الأحمر ليكون ضمن الفئة الأولي في الاهلي .

وأنهت إدارة الاهلي جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة خلال الجلسات التى تمت خلال الفترة الماضية بين اللاعب خلال أجازته الأخيرة بالقاهرة وبين مسئولي القلعة الحمراء الذين حسموا الأمر مع السويسري رينيه فيلر المدير الفني للفريق الذى كان مُتخوفاً من عدم إلتزام اللاعب حال إنتقاله للأهلي لكن أكثر من مسئول بالنادي طمأن المدرب السويسري وأكدوا له أن اللاعب سيكون مُلتزماً تماماً داخل الملعب وخارجه وهو ما جعل المدير الفني للأهلي يتراجع عن قناعته السابقة ويُرحب بإتمام الصفقة ليبقي فقط الإعلان الرسمي ، وتأكد الأهلي من صحة موقف النادي من الصفقة من خلال المحامي السويسري مونتيييري الذي أطلع على جميع المستندات والأوراق بعدما هدد الزمالك بتصعيد الموقف للفيفا حال تعاقد الاهلي مع اللاعب.