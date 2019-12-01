شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ رحلة علاج على معلول من إصابة العضلة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ علي معلول لاعب الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابته بشد فى العضلة الضامة، الذى تعرض له في مباراة النجم الساحلي التونسي التى أقيمت أمس الأول بالجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والى خسرها الأحمر بهدف نظيف.

ووضع الجهاز الطبي برنامجاً تأهيلياً للاعب لتجهيزه للمرحلة المقبلة، حيث يحتاج اللاعب إلى فترة زمنية تمتد من عشرة أيام إلى أسبوعين وفقا لحالة اللاعب واستجابته للعلاج.

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وكان معلول قد غادر مباراة النجم الساحلي التونسي متأثرا بالإصابة، وأجرى أشعة أمس السبت أثبتت إصابته بشد فى العضلة الضامة يستوجب العلاج والتأهيل خلال الفترة الزمنية السابق ذكرها.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الأحد بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس السبت بعد العودة من تونس عقب خوض مباراة النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.